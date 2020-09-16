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В Челябинской области не планируют переводить школы на дистанционное обучение

Общество
Сегодня, 15:01
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Автор: 
Любовь Юрина

Образовательные учреждения Челябинской области не планируется переводить на дистанционное обучение, школы продолжат работать в штатном режиме.

Об этом доложили губернатору Алексею Текслеру на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства, которое прошло режиме видеоконференцсвязи.

В регионе выработан алгоритм действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных учреждениях в случаях выявления заболевания среди школьников.

Учащиеся, у которых подтверждена коронавирусная инфекция отправляются на вынужденную самоизоляцию. Все ученики из близкого круга контактов переходят на дистанционное обучение. Для каждого ребенка (или группы детей) устанавливается индивидуальный учебный план, и это позволит им не выпадать из образовательного процесса.

Напомним, вся четвертую четверть прошлого учебного года школьники области учились в дистанционном режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Некоторым родителям и детям эта система пришлась по душе, но большинство хотели вернуться к прежней схеме.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт подчеркивала: «Очное образование было и остается базовым и нерушимым. Дистанционное - второстепенная и вспомогательная технология».

В регионе прорабатывается оргвопросы их доступности для каждой семьи всех форм образования детей - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное. Родители имеют права выбрать любую форму.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Ирина Гехт
Дистанционное обучение
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