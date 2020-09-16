В Челябинской области не планируют переводить школы на дистанционное обучение
Образовательные учреждения Челябинской области не планируется переводить на дистанционное обучение, школы продолжат работать в штатном режиме.
Об этом доложили губернатору Алексею Текслеру на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства, которое прошло режиме видеоконференцсвязи.
В регионе выработан алгоритм действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных учреждениях в случаях выявления заболевания среди школьников.
Учащиеся, у которых подтверждена коронавирусная инфекция отправляются на вынужденную самоизоляцию. Все ученики из близкого круга контактов переходят на дистанционное обучение. Для каждого ребенка (или группы детей) устанавливается индивидуальный учебный план, и это позволит им не выпадать из образовательного процесса.
Напомним, вся четвертую четверть прошлого учебного года школьники области учились в дистанционном режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Некоторым родителям и детям эта система пришлась по душе, но большинство хотели вернуться к прежней схеме.
Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт подчеркивала: «Очное образование было и остается базовым и нерушимым. Дистанционное - второстепенная и вспомогательная технология».
В регионе прорабатывается оргвопросы их доступности для каждой семьи всех форм образования детей - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное. Родители имеют права выбрать любую форму.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.