ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области определились, как действовать при подозрении на ковид у школьников

Общество
Сегодня, 13:46
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Педагоги, медики и Роспотребнадзор в Челябинской области выработали единый алгоритм действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных учреждениях.

Соответствующее решение было принято на встрече руководителей территориального управления Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и министерства образования и науки региона.

Учащиеся, у которых по приходу в школу будут выявлены признаки коронавирусной инфекции, будут незамедлительно изолироваться до прихода родителей или приезда бригады скорой медицинской помощи;

Школа обязана будет сообщить о выявлении подозрительного на COVID-19 ученика в поликлинику по месту его проживания.

В первые же сутки медики должны взять анализ у ребенка и отправить материал в лабораторию. При этом на бланке необходимо обязательно ставить маркировку красным цветом «школьник».

Школа в случае выявления подозрительного на ковид учащегося обязана провести дополнительную уборку помещения классного кабинета, в котором обучается выявленный школьник, с применением дезинфицирующих средств, обработать все поверхности, провести обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования;

При получении условно положительного результата обследования на SARS-CoV-2 у школьника, материал направляется в лабораторию ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (референс – лаборатория).

В случае подтверждения центром ковида у школьника, информация передается в минздрав. Министерство в свою очередь информирует Роспотребнадзор о выявлении в образовательной организации обучающегося с положительным результатом обследования на SARS-CoV-2.

Надзорное ведомство ставит в известность директора школы, где выявлен ковид у ученика. Школа оперативно определяет круг контактных с этих учащимся лиц и направляет список в Роспотребнадзор.

Надзорное ведомство выдает школе предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Все ученики из близкого круга контактов переходят на дистанционное обучение. Для них определяется индивидуальная программа обучения на время изоляции.

Кроме того, школа должна будет передать список контактных в поликлиники по из месту жительства. Медучреждение обязано в первые сутки обследовать их на SARS-CoV-2.

Другие дети из класса, не имевшие близкого контакта с учеников, у которого есть подозрение или выявлен положительный результат обследования на SARS-CoV-2, будут продолжать учиться в обычном (очном) режиме.

Напомним за последние сутки в области коронавирус подтвержден у четырех школьников. Закрыто четыре класса.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 12:26
За сутки в Челябинской области подтверждено четыре случая ковида у школьников
Общество
Сегодня, 11:30
В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев ковида
Общество
Вчера, 13:44
За сутки умерло 5 южноуральцев с ковидом в Челябинске, Златоусте и Сосновском районе
Общество
Вчера, 12:09
В Челябинской области закрыто четыре класса в школах в связи с выявлением случаев ковида
Сегодня, 12:26
За сутки в Челябинской области подтверждено четыре случая ковида у школьников
Сегодня, 11:30
В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев ковида
Сегодня, 10:30
Экс-омбудсмен региона, обвиненный в мошенничестве, пытается обжаловать приговор
Сегодня, 09:37
Алексей Текслер продолжает инспектировать Челябинск
Сегодня, 08:58
На челябинской Кировке создано новое пространство из террасной доски
Вчера, 17:55
Анонсы событий и мероприятий на 11 сентября
Вчера, 17:25
Текслер второй раз в 2020 году посетил ЧелГУ
Вчера, 16:24
Глава южноуральского минобра защитился от гриппа: Считаю вакцинацию необходимым шагом
Вчера, 16:12
Петиция в защиту львов, созданная благодаря маленькому Симбе, набирает голоса
Вчера, 15:21
В Челябинске спасли бродячего кота с горлышком от стеклянной банки на шее
Политика
Сегодня, 11:19
В Челябинской области стартовало досрочное голосование
Общество
Сегодня, 13:27
«В Башкирии отстояли гору, а у нас очередь только за едой»
На экологическом митинге «Хватит нас травить!» в Челябинске выступили стендап-комик и «тётка со скалкой»
Новости
Сегодня, 14:03
Общество
Жители Кусы выступают за перенос памятника Сталину в центр города
Сегодня, 13:56
Общество
Прокуратура подключилась к решению вопроса безопасности жителей поселка Челябэнерго
Сегодня, 13:51
Экономика
На Южном Урале в два раза сократилось количество жалоб на мисселинг
Сегодня, 13:47
Общество
«Ростелеком» и студенты ЮУрГУ необычно поздравили столицу Южного Урала город с днем рождения
Сегодня, 12:40
Общество
Лучшие полицейские Челябинской области поборются за звание «Народного участкового»
Материалы рубрики
Сегодня, 14:03
Общество
Жители Кусы выступают за перенос памятника Сталину в центр города
Сегодня, 13:56
Общество
Прокуратура подключилась к решению вопроса безопасности жителей поселка Челябэнерго
Сегодня, 13:47
Общество
«Ростелеком» и студенты ЮУрГУ необычно поздравили столицу Южного Урала город с днем рождения
Сегодня, 12:40
Общество
Лучшие полицейские Челябинской области поборются за звание «Народного участкового»
Сегодня, 10:30
Общество
Экс-омбудсмен региона, обвиненный в мошенничестве, пытается обжаловать приговор
Теги
коронавирус
Министр образования и науки Челябинской области
Министерство здравоохранения Челябинской области
Роспотребнадзор
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика