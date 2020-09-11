В Челябинской области определились, как действовать при подозрении на ковид у школьников

Педагоги, медики и Роспотребнадзор в Челябинской области выработали единый алгоритм действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных учреждениях.

Соответствующее решение было принято на встрече руководителей территориального управления Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и министерства образования и науки региона.

Учащиеся, у которых по приходу в школу будут выявлены признаки коронавирусной инфекции, будут незамедлительно изолироваться до прихода родителей или приезда бригады скорой медицинской помощи;

Школа обязана будет сообщить о выявлении подозрительного на COVID-19 ученика в поликлинику по месту его проживания.

В первые же сутки медики должны взять анализ у ребенка и отправить материал в лабораторию. При этом на бланке необходимо обязательно ставить маркировку красным цветом «школьник».

Школа в случае выявления подозрительного на ковид учащегося обязана провести дополнительную уборку помещения классного кабинета, в котором обучается выявленный школьник, с применением дезинфицирующих средств, обработать все поверхности, провести обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования;

При получении условно положительного результата обследования на SARS-CoV-2 у школьника, материал направляется в лабораторию ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (референс – лаборатория).

В случае подтверждения центром ковида у школьника, информация передается в минздрав. Министерство в свою очередь информирует Роспотребнадзор о выявлении в образовательной организации обучающегося с положительным результатом обследования на SARS-CoV-2.

Надзорное ведомство ставит в известность директора школы, где выявлен ковид у ученика. Школа оперативно определяет круг контактных с этих учащимся лиц и направляет список в Роспотребнадзор.

Надзорное ведомство выдает школе предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Все ученики из близкого круга контактов переходят на дистанционное обучение. Для них определяется индивидуальная программа обучения на время изоляции.

Кроме того, школа должна будет передать список контактных в поликлиники по из месту жительства. Медучреждение обязано в первые сутки обследовать их на SARS-CoV-2.

Другие дети из класса, не имевшие близкого контакта с учеников, у которого есть подозрение или выявлен положительный результат обследования на SARS-CoV-2, будут продолжать учиться в обычном (очном) режиме.

Напомним за последние сутки в области коронавирус подтвержден у четырех школьников. Закрыто четыре класса.