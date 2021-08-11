В Челябинской области не планируют вводить QR-коды в системе общепита

Власти Челябинской области не планируют вводить QR-коды в системе общественного питания.

На днях ряд СМИ выдали информацию о намерении регионального правительства ввести

Обращаем ваше внимание на недостоверность информации, опубликованной в СМИ, по поводу возможного введения QR-кодов для посещения заведений общепита в QR-коды для посещения ресторанов и кафе.

Эту информацию опровергли первый заместитель губернатора Ирина Гехт и замглавы региона Егор Ковальчук.

«Мы даже не обсуждали тему QR-кодов ни на штабах, ни на совещаниях рабочих групп», - заверила Ирина Альфредовна. – Мы не планируем введение QR-кодов, тем более для учреждения общепита».

Первый вице-губернатор вопрос о введении дополнительных ограничений, в том числе QR-кодов на территории Челябинской области не рассматривается».

В правительство Челябинской области уточнили, что материалы о введении QR-кодов переданы на рассмотрение в Роскомнадзор.

Егор Ковальчук отметил, что областные власти прекрасно осознают всю сложность ситуации, с которой столкнулись владельцы кафе, столовых и ресторанов Челябинска в связи с тотальными антиковидными ограничениями прошлого года. «Общепит – одна из наиболее пострадавших в пандемию отраслей бизнеса, поэтому ее представителям были предоставлены различные меры поддержки – как на федеральном, так и на региональном уровне», - подчеркнул вице-губернатор.

В регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения и расширены перечни видов экономической деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения.

Вице-губернатор констатировал что в настоящее время ситуация в области по распространению коронавирусной инфекции стабилизируется, идет массовая вакцинация населения. Сняты практически все ограничения, главным условием остается соблюдение санитарных норм деятельности заведений общепита.

«Региональные власти и впредь намерены поддерживать эту сферу экономики, помогая ей восстановиться, а не усложнять жизнь малого и среднего бизнеса введением каких-либо дополнительных ограничений», - заверил Егор Ковальчук.