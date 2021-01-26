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Гехт: Сохранение ограничительных мер еще оправдано на этом этапе

В Челябинской области не проводят испытания китайской вакцины против ковида

В Челябинской области не проводят и не собираются проводить испытания китайской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщили первый заместитель губернатора Ирина Гехт и министр здравоохранения региона Юрий Семенов, отвечая на вопрос журналиста на брифинге 26 января.

Информация о возможности привиться китайской вакциной против коронавируса появилась в социальных сетях.

«Я читала, что в Интернете много предложений по продаже вакцины, по испытаниям. Здесь надо быть осторожными», - сообщила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор напомнила, на сегодня на территории Российской Федерации официально зарегистрированы три вакцины – «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V», разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ), «ЭпиВакКорона» (разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск) и вакцина, разработанная федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (Москва). «Все остальное, скорей всего, какие-то домыслы», - отмечает Ирина Гехт.

Министр здравоохранения региона также опровергает домыслы, что в области ищут добровольцев для вакцинации китайским препаратом от коронавируса. «Никакой китайской вакцины, официальной и неофициальной, нет [в регионе]», - сообщил Юрий Семенов.