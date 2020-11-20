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В Челябинской области не зарегистрированы случаи повторного заражения ковидом

В Челябинской области не было зарегистрировано ни одного случая повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 20 ноября.

Коронавирусная инфекция, как и любая инфекция, может быть повторной. Но на Южном Урале пока лабораторно такие случаи не регистрировались. Отмечались лишь бытовые случаи (когда люди предполагали, что повторно заразились).

«Бытовые случаи - кто-то рассказывал, кто-то написал - безусловно, в нашей практике встречались. Сегодня эпидемиологи пока не подтверждают в медицинских организациях факты повторного заражения. Это должно быть подтверждено ПЦР-диагностикой. Таких подтверждений пока нет», - рассказала Ирина Гехт.

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, случаев повторного заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и летальных исходов при повторном заражении в Челябинской области официально не зарегистрировано.

На сегодня недостаточно накопленных данных о том, как долго сохраняется иммунитет после перенесенной COVID-19. Поскольку заболевание может длиться несколько недель, то при возникновении ухудшения у пациента с клиническими и лабораторными признаками выздоровления может создаться ложное впечатление о повторном заражении. Но это лишь продолжительное течение того же заболевания, уточняют специалисты.

«Сейчас все очень сложно, говорить о том, что все пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, повторно заболеют, категорически нельзя. Это единичные случаи, и в каждом конкретном таком случае нужно разбираться детально», - считает один из ведущих российских специалистов по респираторным вирусным инфекциям, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Для доказательства повторного заражения недостаточно положительного результата теста ПЦР на SARS-CoV-2, требуется полногеномное секвенирование с целью обнаружения другого варианта вируса.

Частота и достоверные причины повторного заражения в настоящее время не известны. Высказываются мнения о роли дефекта иммунной системы (наличии хронических заболеваний, приводящих к иммунодефициту, генетических аспектах), то есть, вопрос находится в стадии изучения. Официально в мире на сегодняшний день зарегистрированы единичные случаи подтвержденного повторного заражения.