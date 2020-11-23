В Челябинской области – новый антирекорд по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 223 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 219). Это новый антирекорд в регионе по суточному числу выявленных случаев ковида. Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 23 ноября в области зарегистрировано 24 тысячи 837 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 66 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 38 человек. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 593 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с коронавирусом, четверо умерли от ковидной пневмонии, пятеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 33 лет до 81 года. Всего за время пандемии скончалось 808 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 259 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 549 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение семь тысяч 394 пациента с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 7 тысяч 246). За сутки на госпитальных базах добавилось 148 новых пациентов. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.