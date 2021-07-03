В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 13 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 11). Это новый антирекорд с начала пандемии. Причина смерти восьми пациентов - ковидная пневмония, пяти - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 42 жителя, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 811 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 231 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 210 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, что на 4% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 202 случая, был прирост – 5,8%).

Всего с начала пандемии зарегистрировано 66 тысяч 866 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 172 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 203).С начала пандемии 61 тысяча 521 житель, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 261 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 236 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.