В Челябинской области – новый антирекорд по числу умерших за сутки жителей с ковидом

В Челябинской области прошедшие сутки умер 21 житель, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция (днем ранее – 16). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии скончались три тысячи 498 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 239 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжает расти число выявляемых за сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 352 новых случая коронавируса, что на 0,6% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 350 случаев, прирост – 0,3%). Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 76 тысяч 706 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 267 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 259). С начала пандемии 67 тысяч 330 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 836 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 772 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.