В Челябинской области - новый антирекорд по смертности от ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 18 человек. Это новый региональный антирекорд по смертности от ковида за сутки.

Причина смерти 17 человек - ковидная пневмония, одного – иные заболевания, а ковид был сопутствующим. Днем ранее умерло 16 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии скончались три тысячи 408 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 149 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрировано 342 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 1,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 338 случаев, прирост – 0,9%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 74 тысячи 964 случая коронавируса.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 257 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 255). С начала пандемии 66 тысяч 101 житель, инфицированный коронавирусом, сумел победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 413 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 346 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.