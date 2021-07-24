В Челябинской области новый антирекорд по суточному приросту ковидных больных: плюс 315 подтвержденных случаев на утро 24-го июля (сутками ранее было 312).

Умерло за прошедшие сутки 12 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - 11 человек, от других причин – один.

Как сообщает региональный минздрав, в настоящее время число больных ковидом в Челябинской области составляет четыре тысячи 835 человек. С начала пандемии коронавирус был выявлен у 72-х тысяч 644-х жителей региона.

Из лечебных учреждений Южного Урала за последние сутки были выписаны 197 человек, победивших ковид. За все время эпидемии выздоровели и покинули больничные стены 64 тысячи 463 южноуральца.

В общей сложности за период пандемии в Челябинской области методами ИФА и ПЦР было проведено два миллиона 754 тысячи 660 исследований на COVID-19, в том числе за прошедшие сутки сделано 12 тысяч 924 теста.