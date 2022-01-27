В Челябинской области обновлен антирекорд суточной заболеваемости ковидом

В Челябинской области за прошедший день выявлен одна тысяча 221 новый случай COVID-19, что на 27,6% или 264 случая больше аналогичного показателя предшествовавших суток (днем ранее – 957 человек, плюс 20,1% или 160 человек). Максимум суточной заболеваемости за время пандемии в регионе составлял 656 человек (29 ноября 2021 года). Всего с начала пандемии подтверждено 156 тысяч 716 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 12 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 31). Всего в регионе 143 тысячи 240 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни пяти южноуральцев, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (было 11 умерших). Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 725 жителей с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 447 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 27 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение шесть тысяч 930 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 726 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.