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В Челябинской области от коронавируса умерла 34-летняя женщина

Общество
Сегодня, 11:41
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида». За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии в регионе достигло 327 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, непосредственно от «ковида» умерла 34-летняя женщина. У остальных диагноз «ковид» был сопутствующим заболеванием.

Также скончались три женщины. У 63-летней пациентки была гипертоническая болезнь с поражением сердца и прогрессирующая сердечная недостаточность. Еще у одной жительницы Челябинска медики диагностировали гипертоническую болезнь с поражением сердца и почек и хроническую сердечную недостаточность. Ей было 88 лет.

Также умерла 84-летняя женщина, у которой врачи обнаружили хроническую обструктивную болезнь легких.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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