16.11.2021
В Челябинской области открывают дополнительные лаборатории для бесплатных ПЦР-исследований
16.11.2021
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушениях прав полицейских Челябинска
16.11.2021
«Большие гастроли» в Челябинске: «Искатели жемчуга» и «Жизель»
16.11.2021
Бывшему медику из ГУФСИН, которая брала взятки от осужденных, скостили срок
16.11.2021
В Челябинске столкнулись четыре автомобиля
16.11.2021
Южноуральцы могут подать заявку на всероссийский конкурс «Ты в игре»
В Челябинской области открывают дополнительные лаборатории для бесплатных ПЦР-исследований
16.11.2021
В Челябинской области семь детей, заболевших ковидом, находятся в реанимации
16.11.2021
Впервые за несколько месяцев уменьшилось число южноуральцев, борющихся с ковидом
15.11.2021
В Челябинске 90 процентов школьных учителей поставили прививки от коронавируса
15.11.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 206 жителей
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021