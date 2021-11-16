В Челябинской области открывают дополнительные лаборатории для бесплатных ПЦР-исследований

В Челябинской области будут открыты дополнительные лаборатории на проведение бесплатных ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию СOVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов на брифинге 16 ноября.

«Будет организована ПЦР-лаборатория в Аше, что даст возможность оттуда не везти анализы в Сатку или Миасс. И будет организована лаборатория в Кыштыме, что позволит не везти материал для исследования в Челябинск. И в городе Магнитогорск усиливаемся – в третьей городской больнице также будет организована ПЦР-лаборатория», - отметил глава минздрава.

Кроме того, планируется усилить несколько лабораторий, добавив количество аппаратуры для проведения исследований. «Например, в Миасс поставим дополнительное оборудование, что позволит в 1,5-2 раза увеличить объемы исследований», - пояснил Юрий Семенов.

Кроме того, мобильный пункт для ПЦР-исследований на ковид переносится с Кировки в первую городскую больницу Челябинска. Там тест можно будет также сдать бесплатно.

Напомним, осенью на Кировке работали мобильные лаборатории для ПЦР-диагностики – одна или две машины в зависимости от числа желающих сдать анализ.

«Учитывая, что наступила зима, учитывая погодные условия мы развернули пункт по забору ПЦР-исследований на территории первой городской больницы (Челябинск) - перекрёсток Карла Либкнехта и Воровского, - пояснил Юрий Семенов. - Там специально отведено отделение, где можно в теплом помещении провести приём. Там будут работать те же бригады, которые стояли на Кирова». Собранный материал будет отправляться в лабораторию для исследования.

Глава минздрава в ответ на вопрос журналиста уточнил, в Златоусте пока не планируют открывать ПЦР-лабораторию.