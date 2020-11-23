В Челябинской области отмечен новый максимум суточной смертности пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Этой новый максимум У четырех человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у пяти – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались семеро мужчин и двое женщин из Челябинского и Копейского городских округов, Аргаяшского муниципального района. Возраст умерших от 33 лет до 81 года. С начала пандемии умерло 808 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 66-летний мужчина из Аргаяшского района и трое жителей Челябинска – 79-летняя женщина, 43-летний и 70-летний мужчины.

В Челябинске зарегистрирована также смерть еще четверых жителей с ковидом. Причиной смерти 33-летнего мужчины стали алкогольный цирроз печени и портальная гипертензия, 72-летнего мужчины - атеросклероз аорты и коронарных артерий, кардиосклероз, 74-летней женщины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь, 81-летнего мужчины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и лёгочно-сердечная недостаточность.

В Копейском городском округе скончался 48-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Причина - инфаркт головного мозга и гипертоническая болезнь.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 808 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 259 человек умер от ковидной пневмонии, 549 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 36 тысяч 540 пациентов с коронавирусной инфекцией (за прошедшие сутки – 361 человек). В УрФО зарегистрировано две тысячи 614 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 65. В Челябинской области умерло 808 жителей с коронавирусом (259 - от ковида), в Свердловской области – 961, в Ханты-Мансийском автономном округе – 368, в Ямало-Ненецком автономном округе – 237, в Тюменской области – 125, в Курганской – 115.