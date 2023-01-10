В Челябинской области отменили часть автобусных рейсов из-за морозов

В связи с аномальными морозами в Челябинской области отменены часть автобусных междугородних или межмуниципальных рейсов.

«В связи со сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановкой (аномальными холодами) десятого января 2023 года были отменены пять рейсов», - сообщается на сайте автовокзалов.

Отменены рейсы из Челябинска в Уфу (Южный автовокзал, 9:29), в Ашу (16:20), а также из Екатеринбурга в Рудный (0:50), в Костанай (2:05) и из Костаная в Екатеринбург (20:20).

Пассажиров просят уточнять расписание перевозок на сайте.

«10 января 2023 года рейс 549 Нязепетровск – Челябинск, который планировался на четыре утра 30 минут, отменяется. Надеемся, судя по прогнозу погоды, это будет крайний раз на этой неделе», - сообщает АО «Нязепетровское АТП. На рейсы на шесть часов 20 минут и на 11 часов пять минут будут запущены Газели. Приносим свои извинения и просим отнестись с пониманием.Кроме того, можно посмотреть удобное расписание пригородных железнодорожных поездов на сайте РЖД.

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью местами прошел небольшой снег. В отдельных районах отмечалась гололедица на дорогах. Температура воздуха была днем минус 23-28 градусов, ночью в северной половине области – минус 27-32 градуса, в южной половине – минус 33-37 градусов, в низинах до минус 42 градусов.

Синоптики предупреждают, что по 10 января по всей территории Челябинской области, в 11 и 12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. В отдельных районах сильный мороз – до минус 40 градусов и ниже. Госавтоинспекция и миндортранса региона рекомендуют жителям по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.