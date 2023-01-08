Южноуральцев просят отказаться от дальних поездок, часть автобусных рейсов отменено

В Челябинской области в связи с аномальными морозами водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния, часть автобусных рейсов отменено.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в течение первых двух дней первой рабочей недели 2023 года в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. В отдельных районах вероятен сильный мороз - минус 40 градусов и ниже.

Госавтоинспекция и миндортранса региона рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом. «При движении не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте резких маневров», - советуют в областной ГИБДД.

Экипажи ДПС переведены в круглосуточный режим несения службы, подрядные организации будут проводить дежурное патрулирование на автомобильных дорогах. Личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности. В случае возникновения нештатных ситуаций они готовы оказать помощь, в том числе по доставке транспортного средства до пункта обогрева.

Атмосферное давление начнет повышаться и превысит норму. В сочетании с низкой температурой воздуха оно установит погоду выраженного спастического типа, особенно неблагоприятную для лиц, склонных к спастическим реакциям.

При таких погодных условиях не лучшим образом будут себя чувствовать лица, страдающие неустойчивым собственным артериальным давлением, особенно гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом сосудов мозга, а также перенесшие инфаркт или инсульт. Даже вполне здоровые люди могут испытывать при высоком атмосферном давлении ослабление внимания, чувство усталости и раздражительности.

Южноуральцам советуют выходить на улицу в мороз только после того, как они плотно позавтракали или пообедали. Обязательно одежда должна быть многослойной, прикрывая, по возможности, большую часть своего тела. С незащищенной поверхности кожи тепло улетучивается быстрее из-за испарения пота. А через непокрытую голову теряется 17% тепла всего организма.

Человек также может потерять тепло, если в его организме нарушается циркуляция крови. «от почему особенно тепло должны укутываться люди пожилого возраста, малыши, и те, кто страдает заболеваниями, связанными с нарушением циркуляции крови. Они могут пострадать от холода и при небольшой минусовой температуре.

Часть автобусных рейсов в связи с морозами будет отменено.

АО «Нязепетровское АТП» предупреждает, что девятого января из-за погодных условий отменяется рейс до Челябинска, который намечался на четыре часа 30 минут утра. «На 6.20 и 11.05 пока без изменений, - отметили в АТП. - Пойдут Газели, большого автобуса не будет».

Из-за непогоды отменены еще часть рейсов, в том числе на Уфу, Златоуст, Ашу, Казань, Месягутово, Лисаковск. Актуальное расписание можно узнать на сайте автовокзалов.