В Челябинской области победили ковид более 49 тысяч южноуральцев

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В Челябинской области победили ковид более 49 тысяч южноуральцев

В Челябинской области за время пандемии число жителей, справившихся с коронавирусной инфекцией COVID-19, превысило 49 тысяч.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 233 человека выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 249). Всего с начала пандемии ковид победили 49 тысяч 23 пациента.

За прошедшие сутки выявлено 137 новых инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 138). Всего за период пандемии подтверждено 55 тысяч 574 случая ковида.

За прошедшие сутки скончалось 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За время пандемии скончалось две тысячи 275 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 169 человек умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 106 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение четыре тысячи 234 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 340).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.