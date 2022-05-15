15.05.2022
В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
15.05.2022
В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»
15.05.2022
Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков
15.05.2022
В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды
15.05.2022
Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии
14.05.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты
В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
14.05.2022
За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались
11.05.2022
За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо
10.05.2022
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
07.05.2022
В Челябинской области подтверждено 166 новых случаев ковида
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022