В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

В Челябинской области по состоянию на 15 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 838 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 816 человек).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 132 случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 2,3% больше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 135 инфицированных).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 107 человек, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 161).

Накануне коронавирусная инфекция оборвала жизни троих жителей, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее умерло пятеро пациентов с ковидом).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 329 тысяч 933 жителя. Сумели справиться с болезнью 319 тысяч 136 пациентов.

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 917 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 639 жителей умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.