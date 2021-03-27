В Челябинской области подтверждено более 56 тысяч случаев ковида

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В Челябинской области подтверждено более 56 тысяч случаев ковида

В Челябинской области за время пандемии подтверждено 56 тысяч 116 случаев коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 135 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 136).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 161 человек выздоровел и выписан из больницы (днем ранее – 164). Всего с начала пандемии ковид победили 49 тысяч 746 пациентов.

За прошедшие сутки коронавирус оборвал жизнь семи южноуральцев. Причиной смерти четырех человек стала ковидная пневмония, троих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале скончалось две тысячи 310 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 193 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 117 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение четыре тысячи 18 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 51).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.