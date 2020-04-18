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В Челябинской области подтверждено еще семь случаев заболевания коронавирусом

Общество
Сегодня, 10:38
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за последние сутки официально подтверждено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Всего по состоянию на 18 апреля в регионе подтвержден 71 случай коронавируса.

Из общего числа заболевших с подтвержденными диагнозами 33 уже выздоровели и выписаны из больницы.

На госпитализации остается 38 человек, в том числе в Челябинске – 15, Магнитогорске - 7, Снежинске - 3, Кизильском и Ашинском районах – по двое, в Сосновском, Коркинском, Красноармейском, Уйском, Чебаркульском районах, Бредах, Верхнем Уфалее, Миассе, Копейске – по одному. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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