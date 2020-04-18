В Челябинской области подтверждено еще семь случаев заболевания коронавирусом
В Челябинской области за последние сутки официально подтверждено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает министерство здравоохранения области.
Всего по состоянию на 18 апреля в регионе подтвержден 71 случай коронавируса.
Из общего числа заболевших с подтвержденными диагнозами 33 уже выздоровели и выписаны из больницы.
На госпитализации остается 38 человек, в том числе в Челябинске – 15, Магнитогорске - 7, Снежинске - 3, Кизильском и Ашинском районах – по двое, в Сосновском, Коркинском, Красноармейском, Уйском, Чебаркульском районах, Бредах, Верхнем Уфалее, Миассе, Копейске – по одному. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение.
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