В Челябинской области пока не выявляли омикрон-штамм коронавируса

В Челябинской области пока не было выявлено ни одного случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

По данным международных сетей, по состоянию на 10 января в мире зарегистрировано 563 тысяч 43 случая заражения вариантом «Омикрон». Это только зарегистрированные случаи в 152 странах мира, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

В России первый вариант «Омикрон» был впервые выявлен шестого декабря 2021 года у граждан, которые вернулись из ЮАР. На сегодня зарегистрировано 305 случаев в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе у наших соседей в Пермском крае и Башкортостане.

«Новый штамм коронавируса на территории Челябинской области пока не выявлен, но это дело времени, распространяется он достаточно быстро. Важно понимать, что все это разновидности коронавирусной инфекции», - отметила Ольга Агеева, главный внештатный специалист по медицинской профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области.

Анна Попова подчеркнула, что инкубационный период «Омикрона» короче, чем у предшествующих штаммов, и после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки. «При любом ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью, нужно оставаться дома и не подвергать риску окружающих, коллег по работе», - подчеркнула глава Роспотребнадзора и призвала работодателей максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допуская на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания.

Ольга Агеева отметила, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни.

«Это связано именно со структурой вакцины: на платформе (векторе), в качестве которой используется аденовирус, фиксируется фрагмент генетического материала из «шипа» коронавируса. Вырабатывающиеся антитела в свою очередь работают против «шипов», предотвращая даже возможность проникновения вируса в организм человека, - пояснила Агеева. - Исследования подтверждают, что на сегодняшний день «Спутник V» дает самую широкую палитру нейтрализующих антител к различным штаммам коронавируса по сравнению с другими широко используемыми вакцинами».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что среди госпитализированных пациентов с ковидом большинство – непривитые. Медики настоятельно советуют жителям вакцинироваться и ревакцинироваться. «Ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма COVID-19 – “Омикрон”, - озвучил Мурашко результаты совместного российско-итальянское исследования Центра Гамалеи и Института Спалланцани. - Поэтому мы сегодня настоятельно рекомендуем пройти ревакцинацию пациентам, переболевшим и в том числе ранее вакцинированным».