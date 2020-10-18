В Челябинской области поставлен новый антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Это новый антирекорд в регионе по суточному числу умерших жителей с ковидом. Скончались трое женщин и четверо мужчин из Златоуст, Челябинска и Усть-Катава. С начала пандемии умерло 572 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, у одного человека коронавирус стал непосредственной причиной смерти, у остальных – сопутствующим заболеванием.

В Усть-Катаве от ковидной пневмонии умерла 62-летняя женщина.

В Златоусте скончалось сразу четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 68-летней женщины стали цирроз печени и портальная гипертензия, 71-летнего мужчины - атеросклероз коронарных артерий и постинфарктный кардиосклероз тромбоз, еще одного 71-летнего мужчины - злокачественное новообразование, 80-летнего мужчины - рак легкого и атеросклеротическая болезнь сердца.

В Челябинске скончалось двое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Причиной смерти 54-летней женщины стали сахарный диабет с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, 81-летней женщины - - атеросклеротический кардиосклероз при гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 572 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 142 человек умер от ковидной пневмонии, 430 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 18 октября в России скончалось 24 тысячи 2 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 672 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 253. В Челябинской области умерли 572 жителя с коронавирусом (142 - от ковида), в Свердловской области – 685, в Ханты-Мансийском автономном округе – 210, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Курганской – 59, в Тюменской области – 51.