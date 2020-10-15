В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 107 новых случае коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичных показателей предыдущих трех дней (было 103, 97 и 95). Число выздоровевших уже несколько дней больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, 15 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 182 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 136 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 126 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 837 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 555 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 138 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 417 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались одна женщина и трое мужчин. У всех четверых причиной смерти стали иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 748 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 781). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 20 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе (сразу 18 случаев), Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Кусинском, Пластовском, Саткинском, Сосновском, Увельском и Чебаркульском районах.