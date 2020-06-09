В Челябинской области поставлен новый антирекорд смертности пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончались 81-летняя женщина и 80-летний мужчина из Челябинска, 60-летний мужчина из Магнитогорска и 88-летняя женщина из Кунашакского района. У всех четверых причиной смерти стала ковидная пневмония.

С начала пандемии в Челябинске зафиксировано 17 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. У 13 пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено 1267 случаев коронавируса (плюс 61 за сутки).

В Магнитогорске умерло 15 пациентов с коронавирусом. В городском штабе уточнили, за время пандемии в Магнитогорске от COVID-19 скончалось 17 жителей, в том числе шесть человек – от ковидной пневмонии, восемь пациентов - от сопутствующих заболеваний, по остальным причины смерти устанавливаются. По данным областного оперативного штаба в городе зарегистрировано 855 случаев коронавирусной инфекции (плюс семь за сутки), по данным областного штаба - 864. Из них 356 пациентов выздоровели и выписаны из больницы (за сутки трое).

В Кунашакском районе зафиксирован 21 случай коронавирусной инфекции у жителей от 5 до 88 лет. У самого возрастного пациента была тяжелая степень заболевания. Женщина никуда не выезжала и ни с кем не контактировала.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. В Миассе подтверждено 336 случаев коронавируса (плюс 20 за сутки).

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей. В Брединском районе зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, в Октябрьском – 15.

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Кунашакском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего в Ашинском районе подтверждено 79 случаев коронавируса, в Верхнеуральском – 64, в Троицком городском округе – 44, в Троицком районе – 15, в Карталинском – 21, в Катав-Ивановском – 31, в Трехгорном – 16, в Чебаркульском районе и Чебаркульском городском округе – по 14, в Пласте – 7.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 63 южноуральцев, в том числе 37 человек умерло от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро девятого июня в России скончалось 6 тысяч 142 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 156 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 63 (в том числе 37 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 47, в Ханты-Мансийском автономном округе - 21, в Ямало-Ненецком автономном округе – 13, в Тюменской области - 12.