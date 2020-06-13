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В Челябинской области поставлен новый антирекорд смертности пациентов с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:39
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – четверо мужчин и одна женщина. Это новый антирекорд суточного числа умерших инфицированных.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, первый случай смерти пациента с коронавирусом отмечен в Копейском городском округе, по два человека умерли в Челябинске и Магнитогорске.

У троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

В Копейском городском округе умер 84-летний мужчина (причина – ковидная пневмония). Всего в муниципалитете подтверждено 52 случая заражения у жителей от трех лет до 91 года. В тяжелом состоянии находятся трое пациентов – двое 65-летних и 91-летний.

Челябинск продолжает удерживать пальму первенства по числу смертей пациентов с коронавирусом. Накануне в областном центре зафиксирована смерть 82-летнего мужчины (причина смерти - хронический лимфолейкоз, ишемическая болезнь сердца, ковид сопутствующий) и 67-летнего мужчины (ковидная пневмония). С момента начала пандемии в городе умерло 22 человека в возрасте от 46 до 96 лет. У 17 пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус.

В Магнитогорске скончались 86-летняя женщина (постинфарктный кардиосклероз, тромбоэмболия легочной артерии, ковид сопутствующий) и 58-летний мужчина (ковидная пневмония). Всего в городе умерло 19 пациентов с коронавирусом. По данным городского оперативного штаба в городе подтверждено 940 случаев COVID-19, из них 512 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев у пациентов от 62 до 85 лет. Причиной смерти пятерых стала ковидная пневмония.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии.

В Ашинском, Брединском, Октябрьском и Саткинском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Коркинском, Копейском, Кунашакском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 77 южноуральцев, в том числе 48 человек умерло от ковидной пневмонии, 29 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 13 июня в России скончалось 6 тысяч 715 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 177 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 77 (в том числе 48 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе - 24, в Ямало-Ненецком автономном округе – 15, в Тюменской области - 13.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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