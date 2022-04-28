В Челябинской области предоставят льготы малым сельхозтовароприозводителям

В Челябинской области малым сельхозпроизводителям будут предоставлять торговые площади на льготных условиях. Соответствующее решение принимается для расширения возможности сбыта сельскохозяйственной продукции в условиях введения санкций.

Сегодня, 28 апреля, на заседании Законодательного Собрания депутаты одобрили поправки в областной закон о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов.

«В условиях введения ограничительных мер важно расширять возможность сбыта продукции отечественных товаропроизводителей, особенно производителей социально значимых продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, - отметил один из авторов поправок, председатель комитета по экономической политике Евгений Илле. - Эффективным инструментом поддержки формирования таких каналов сбыта является предоставление названным товаропроизводителям определенных преференций и льгот, например, в части предоставления торговых площадей малым сельхозпроизводителям на льготных условиях».

Законопроектом предлагается дополнить случаи размещения нестационарных торговых объектов (НТО) без проведения торгов для производителей сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских кооперативов.

Для органов местного самоуправления устанавливают требование о необходимости иметь экономическое обоснование установленной платы за размещение НТО.

Кроме того, проектом закона предусматривается право на установление льготного размера платы за размещение НТО для крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских кооперативов, а также для хозяйствующих субъектов, торгующих печатной продукцией.

В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» установлена возможность продления на семь лет действующих договоров на размещение НТО на основании правового акта субъекта РФ.

Также для снижения административных барьеров при регулировании малоформатной торговли, принятые поправки в закон об НТО продлевает на семь лет срок действия договоров на размещение НТО, сроки действия которых истекают с момента принятия закона по 31 декабря 2026 года. При этом хозяйствующий субъект вправе выбрать иной срок продления, но не более семи лет, письменно уведомив об этом уполномоченный орган.

Кроме того, поправки устанавливают срок договора, заключенного в рамках «амнистии» по выбору хозяйствующего субъекта в пределах семи лет.

Также принятые поправки продлевают срок действия «амнистии» для заключения договоров на размещение НТО до 31 декабря 2022 года (в настоящий момент - до первого июля 2022 года). «И это окончательный срок продления "амнистии"», - отмечает Евгений Илле.

Принятие законопроекта позволит поддержать хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих социально-значимую продукцию, поддержать развитие малоформатной торговли в Челябинской области, обеспечить занятость и дать необходимые каналы сбыта для небольших производителей продуктов и непродовольственных товаров.