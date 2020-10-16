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В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

Общество
Сегодня, 15:00
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Автор: 
Любовь Юрина

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до первого ноября 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства области.

В регионе остается обязательными соблюдение правил безопасности - социальная дистанция, масочный режим в общественных местах. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей. В регионе усилены меры контроля за соблюдением действующего режима.

Жителям старше 65 лет по-прежнему предписано соблюдать домашний режим и работать дистанционно. Эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.

На утро пятницы, 16 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 291 случай коронавирусной инфекции (две недели назад – 16 тысяч 919 случаев). За две недели добавилось 1 тысяча 372 новых инфицированных, двумя неделями ранее прибавка была почти 1,2 тысячи. Скончалось 560 южноуральцев, в том числе 140 - от ковидной пневмонии.

Пока в регионе не вводится никаких дополнительных ограничений в связи с повышением темпов роста инфицированных. «Несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию и продление режима, в Челябинской области в обычном режиме продолжает работу бизнес, никаких ограничений на его деятельность не вводится, главная задача – соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора», - подчеркнули в правительстве области.

Южноуральцы, которые не смогли получить медицинскую помощь, могут сообщить об этих фактах по единому номеру горячей линии для жителей Челябинской области по вопросам распространения коронавирусной инфекции – 8 (800) 201-41-88.

Кроме того, по телефону горячей линии вам ответят на любой вопрос о коронавирусе, примут заявку, если вам не оказали медицинскую помощь, помогут с доставкой продуктов, лекарств и всего необходимого для тех, кто соблюдает домашний режим.

Напомним, режим был введен с 19 марта 2020 года. В общей сложности он длится почти уже шесть с половиной месяцев.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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