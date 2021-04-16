В Челябинской области продлено ограничение на движение по дороге к Тюлюку

В Челябинской области продлен срок ограничения движения по автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк в Катав-Ивановском районе, введенный из-за розлива реки Юрюзань.

Напомним, временное запрещение движения транспортных средств по автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк было введено с 12 часов 15 апреля до 18 часов пятницы, 16 апреля.

«Ограничение продлено до 18 часов 17 апреля 2021 года», - сообщили в миндортранса.

С приказом можно ознакомиться на сайте миндортранса. «Время ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных условий», - говорится в приказе.

Директору филиала АО «Ойкумена» в Челябинске предписано «осуществить ограничение движения путем распорядительно-регулировочных действий на закрепленном участке автодороги». Главе Катав-Ивановского района поручено проинформировать жителей о вводимых ограничениях.