В Челябинской области продлили ограничения движения большегрузов по дорогам

В Челябинской области на выходные продлили временное ограничение движения большегрузов по региональным и муниципальным дорогам с усовершенствованным покрытием.

Напомним, в связи аномальной жарой временное ограничение действовало с 14 по 17 июля в дневное время, когда отмечаются самые высокие температуры воздуха и асфальт буквально «плавится» под колесами.

В миндортрансе предупредили, что ограничение для движения тяжеловесов по региональным и муниципальным дорогам продлено на предстоящие выходные, 18 и 19 июля. Большегрузам нельзя будет передвигаться в период с 11 часов утра до 22 часов вечера. Ночью и ранним утром движение разрешено.

«Время окончания ограничений может быть изменено», - предупредили в министерстве.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения и времени в пути.

Напомним, в области действует ограничение на движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам.

Кроме того, миндортранс рекомендовал подрядчикам приостановить укладку асфальтобетонной смеси на региональных объектах ремонта и капитального ремонта

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 17 по 19 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше нормы. Воздух будет прогреваться до плюс 36 градусов и выше.