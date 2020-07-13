Из-за жары в Челябинской области ограничили движение по региональным и местным дорогам
В Челябинской области временное введение ограничение движения для большегрузов по региональным и муниципальным дорогам.
Соответствующий приказ № 236 издан министерством дорожного хозяйства области 13 июля 2020 года.
Временное ограничение будет действовать с 14 по 17 июля в дневное время, когда отмечаются самые высокие температуры воздуха и асфальт буквально «плавится» под колесами.
«Вводится временное ограничения движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием», - уточнили в министерстве.
Большегрузам нельзя будет передвигаться по областным и муниципальным дорогам в период с 11 часов утра до 22 часов вечера. Ночью и ранним утром движение разрешено.
«Время окончания ограничений может быть изменено», - предупредили в миндортрансе.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения и времени в пути.
Напомним, в области действует ограничение на движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам.
Кроме того, миндортранс рекомендовал подрядчикам приостановить укладку асфальтобетонной смеси на региональных объектах ремонта и капитального ремонта
По данным Челябинского Гидрометцентра, с 13 по 16 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше нормы.
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