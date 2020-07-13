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Из-за жары в Челябинской области ограничили движение по региональным и местным дорогам

Общество
Сегодня, 14:21
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области временное введение ограничение движения для большегрузов по региональным и муниципальным дорогам.

Соответствующий приказ № 236 издан министерством дорожного хозяйства области 13 июля 2020 года.

Временное ограничение будет действовать с 14 по 17 июля в дневное время, когда отмечаются самые высокие температуры воздуха и асфальт буквально «плавится» под колесами.

«Вводится временное ограничения движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием», - уточнили в министерстве.

Большегрузам нельзя будет передвигаться по областным и муниципальным дорогам в период с 11 часов утра до 22 часов вечера. Ночью и ранним утром движение разрешено.

«Время окончания ограничений может быть изменено», - предупредили в миндортрансе.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения и времени в пути.

Напомним, в области действует ограничение на движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам.

Кроме того, миндортранс рекомендовал подрядчикам приостановить укладку асфальтобетонной смеси на региональных объектах ремонта и капитального ремонта

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 13 по 16 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше нормы.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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