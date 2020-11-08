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В Челябинской области продолжает расти число подтвержденных случаев ковида за сутки

Общество
Сегодня, 17:21
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 185). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Суточное число случаев ковида в регионе растет уже в течение 14 дней. За две недели этот показатель вырос на 40 процентов – со 133 до 186.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро восьмого ноября подтверждено 21 тысяча 694 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 25 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 65 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 643 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 692 пациента с коронавирусной инфекцией, у 194 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 498 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч 317 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 5 тысяч 163, двумя днями ранее - 5050). За двое суток на госпитальных базах добавилось 267 пациентов, за прошедшие сутки - 154. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 18 муниципалитетах: Челябинске (76), Магнитогорске (36), Копейске (23), Кыштыме, Миассе (17), Чебаркуле, Ашинском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Кусинском, Саткинском, Сосновском, Увельском и Уйском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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