23.11.2021
Привитые южноуральцы получат скидку на билеты в театры, музеи
23.11.2021
В Челябинской области продолжает расти суточная заболеваемость ковидом
23.11.2021
ММК стал лауреатом Национальной премии за реализацию экологической стратегии
23.11.2021
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
23.11.2021
Доходы по плану: челябинцы планируют бюджет чаще других россиян
23.11.2021
Психологи ЧелГУ проведут гештальт-терапию и научат профайлингу
В Челябинской области продолжает расти суточная заболеваемость ковидом
23.11.2021
Привитые южноуральцы получат скидку на билеты в театры, музеи
23.11.2021
В Челябинской области шесть ковидных баз возвращаются в плановую помощь
23.11.2021
Владимир Путин готов испытать на себе назальную вакцину от коронавируса
22.11.2021
В Челябинске продолжаются рейды по антимасочникам
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021