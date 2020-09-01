В Челябинской области продолжает расти заболеваемость «ковидом»

В Челябинской области вновь зафиксированы новые случаи заболевания Covid-19. По данным на первое сентября в регионе зафиксированы 76 случаев нового заражения коронавирусной инфекцией. Это больше по сравнению с прошлыми сутками (было 73). Всего в Челябинской области подтверждены 14477 фактов заболевания COVID-19.

Как сообщили в миздраве области, сейчас больных коронавирусом на Южном Урале насчитывается 2652 человек. За прошедшие сутки из больниц выписало 127 человек.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

За прошедшие сутки из больниц выписаны всего пять человек. Всего за период пандемии выздоровели 11283 жителей Челябинской области.

Напомним, в регионе до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.