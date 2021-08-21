21.08.2021
В Челябинской области продолжает снижаться число подтвержденных за сутки случаев ковида
21.08.2021
В Трехгорном появится библиотека нового поколения
21.08.2021
«Уралкуз» отметил День физкультурника
20.08.2021
ММК опубликовал полную базу данных по аспектам устойчивого развития
20.08.2021
Челябинцы снова могут качаться на светящихся качелях в сквере на площади Революции
20.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
В Челябинской области продолжает снижаться число подтвержденных за сутки случаев ковида
20.08.2021
В Челябинской области общее число подтвержденных случаев ковида превысило 82 тысячи
19.08.2021
В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь еще 21 человека
18.08.2021
В Челябинской области впервые за лето сократилось число новых случаев ковида за сутки
13.08.2021
За время пандемии ковид сумели победить около 70 тысяч южноуральцев
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021