В Челябинской области продолжает снижаться число подтвержденных за сутки случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 380 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,5% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 382 инфицированных, прирост – 0,3%). Снижение суточного числа новых случаев ковида фиксируется уже третьи сутки подряд.

С начала пандемии лабораторно подтверждено 82 тысячи 680 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 291 пациент, переболевший ковидом (днем ранее – 301). С начала пандемии 71 тысяча 891 житель сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 18 пациентов с ковидом (днем ранее - 21). С начала пандемии умерло три тысячи 789 жителей с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 530 человек - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому шесть тысяч 887 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 815 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.