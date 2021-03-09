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В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 152).

Неделю назад, второго марта, было зарегистрировано 180 случаев за день, в течение прошедшей семидневки суточное число выявляемых случаев ковида постепенно сокращалось. Всего за время пандемии подтверждено 53 тысячи 623 случая коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки 162 человека выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 169). Всего с начала пандемии 46 тысяч 287 жителей победили коронавирусную инфекцию.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 153 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 175).

За сутки умерло девять человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, трех человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в области зарегистрирован две тысячи 140 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 58 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 82 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.