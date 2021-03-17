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В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых за сутки случаев ковида

В Челябинской за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 137). Неделю назад за сутки выявлено 145 новых инфицированных, две недели назад – 171.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за время пандемии подтверждено 54 тысячи 741 случай коронавирусной инфекции.

С начала пандемии 47 тысяч 596 жителей победили коронавирусную инфекцию. Накануне 197 человек выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 178).

За прошедшие сутки скончалось 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, трех - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в регионе зарегистрировано две тысячи 222 случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них одна тысяча 125 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 97 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение четыре тысячи 881 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 953).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.