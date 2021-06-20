20.06.2021
Медработники отмечают свой профессиональный праздник
20.06.2021
В Челябинской области продолжает снижаться суточное число победивших ковид южноуральцев
20.06.2021
Пожарные Челябинска спасли жизни двух малышей, пока их мама спала
19.06.2021
В ЮУрГУ стартует приемная кампания
19.06.2021
Храм в горбольнице №1 Челябинска обрёл голос
19.06.2021
ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки в Челябинской области
В Челябинской области продолжает снижаться суточное число победивших ковид южноуральцев
18.06.2021
Врач-инфекционист: Ради чего мы делаем прививку?
18.06.2021
В Челябинской области ковид вынудил перенести форум «Увильды»
18.06.2021
В Челябинской области растет суточная смертность от ковида
18.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021