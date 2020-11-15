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В Челябинской области продолжается рост числа новых случаев ковида за сутки

Общество
Сегодня, 11:53
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 211 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 209).

Суточное число выявляемых инфицированных растет уже три недели подряд. В воскресенье, 25 октября, за сутки было зарегистрировано 133 случая, через неделю, первого ноября, - 170 случаев (плюс 37), в прошедшее воскресенье, девятого ноября, - 189 случаев (плюс 19), сегодня – на 22 случая больше.

Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, всего с начала пандемии и по 15 ноября подтверждено 23 тысячи 102 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 658 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 65 человек. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 150 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с коронавирусом, все умерли от ковидной пневмонии. Всего за время пандемии скончалось 743 пациента с коронавирусной инфекцией, у 223 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 520 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение шесть тысяч 167 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 6 тысяч 28). За сутки на госпитальных базах добавилось 139 новых пациентов. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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