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В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 5,2 тысячи южноуральцев

В Челябинской области с начала пандемии в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 175 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 202).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 152 новых случая коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 153). Всего за время пандемии подтверждено 53 тысячи 474 случая коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки 169 человек выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 171). Всего с начала пандемии 46 тысяч 125 жителей победили коронавирусную инфекцию COVID-19.

За сутки умерло десять человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти пяти человек стала ковидная пневмония, пяти человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в области зарегистрировано две тысячи 132 случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 53 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 79 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.