В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом более 8,3 тысячи жителей

В Челябинской области восемь тысяч 344 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжают лечение на госпитальных базах и на дому, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – восемь тысяч 270 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 368 новых случаев коронавируса, что на 0,65 ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было выявлено 370 новых инфицированных). С начала пандемии лабораторно подтверждено 89 тысяч 424 случая COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 272 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 273). С начала пандемии 76 тысяч 860 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки скончалось 22 пациента с ковидом (днем ранее также 22). С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысячи 177 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 907 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.