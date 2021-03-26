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В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом четыре тысячи южноуральцев

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В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом четыре тысячи южноуральцев

В Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение четыре тысячи 51 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 87).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено 136 новых инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 135). Всего за период пандемии подтверждено 55 тысяч 981 случай ковида.

Накануне 164 человека выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 187). Всего с начала пандемии ковид победили 49 тысяч 585 пациентов.

За прошедшие сутки ковид оборвал жизнь восьми южноуральцев. Причиной смерти пяти человек стала ковидная пневмония, троих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего за время время пандемии на Южном Урале скончалось две тысячи 303 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 189 человек умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 114 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.