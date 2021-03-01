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В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 5,3 тысячи жителей

По состоянию на первое марта в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 345 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 363).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 192 новых случая коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 207). Всего с начала пандемии подтверждено 52 тысячи 338 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больниц 199 пациентов с ковидом (днем ранее – 207). Всего с ковидом справились 44 тысячи 886 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки умерло 11 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, четырех человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано две тысячи 50 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 999 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 51 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.