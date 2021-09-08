В Челябинской области прозвучал колокольный звон в память о жертвах блокады Ленинграда

Сегодня, восьмого сентября, в России вспоминали начало блокады Ленинграда. В этот день ровно в полдень по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в храмах Южного Урала прозвучал колокольный звон.

Как сообщает пресс-служба челябинской епархии, в память о погибших, об умерших от истощения ленинградцах раздались 80 ударов в главный колокол-благовестник (это напоминание о том, что с начала блокады прошло уже восемь десятилетий).

«Память о войне – это не только память о триумфах. Это, безусловно, и память о страшных испытаниях, потерях и жертвах войны. Блокада Ленинграда – уникальное событие в истории, её не с чем сравнить. Поэтому наш правящий архиерей поддержал инициативу совета ветеранов Челябинской области и благословил проведение этой памятной акции», – рассказал секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

История навсегда связала города Ленинград (ныне Санкт-Петербург) и Челябинск, судьбы питерцев и челябинцев. За годы блокады в столицу Южного Урала было эвакуировано более 20 тысяч работников ленинградского Кировского завода. Слившись с коллективами других предприятий, они образовали легендарный Танкоград. Всего в Челябинскую область было эвакуировано более 66 тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) – 872 дня.

За массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, указом президиума Верховного Совета СССР восьмого мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия - звание «Город-Герой».

27 января - день, когда Ленинград был полностью освобожден от блокады, - является одним из дней воинской славы России.