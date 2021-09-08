08.09.2021
В Челябинской области прозвучал колокольный звон в память о жертвах блокады Ленинграда
08.09.2021
На северо-западе Челябинска откроют бесплатную столовую для бедных
08.09.2021
Челябинску посвятят «Метаморфозы Воскресного дня» Владислава Ваганова
08.09.2021
«Челябинск читающий» приготовил гостям много приятных сюрпризов
08.09.2021
Будьте бдительны: мошенники начали продавать на сайтах бесплатных объявлений «Пушкинскую карту»
08.09.2021
На челябинской Кировке в честь дня города установят фандомат
В Челябинской области прозвучал колокольный звон в память о жертвах блокады Ленинграда
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021