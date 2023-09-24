На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество

В выходные, 23 и 24 сентября, в Верхнем Уфалее (Челябинская область) состоялся IX Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест», собравший известных мастеров колокольного звона из православных храмов со всей России, а также мастеров декоративно-прикладного творчества, творческие коллективы.

Праздник начался с Божественной Литургии в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы является центральным для всего Верхнеуфалейского благочиния. Строить его начали еще в 1993 году, а освятили в 1994-м. Постепенно стараниями духовенства и прихожан он стал подлинным центром духовной жизни города. Сегодня на приходе действует большая воскресная школа и социальная служба, которая помогает нуждающимся продуктами и вещами.

Отслужен молебен на начало добрых дел.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий, приветствуя на открытии гостей и участников, подчеркнул, что яркий творческий форум относится к числу наиболее значимых событий культурной жизни Южного Урала.

«”Уфалейский благовест” объединяет людей на основе традиционных ценностей, укрепляет веру в торжество мира, добра и справедливости, - отметил правящий архиерей. - Выражаю глубокую признательность всем, кто хранит и развивает традиции нашей национальной культуры, в основе которой лежит духовное наследие Православия».

Зрители фестиваля насладились звонами более чем 30 звонарей из Челябинской, Свердловской областей, Удмуртии, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

«На площадках фестиваля «Уфалейский благовест» слушателей ожидало настоящее духовное пиршество. Звонари из разных городов и весей радовали не только слух, но и сердца уфалейцев и гостей города во главе с митрополитом Алексием и председателем ЗСО Олегом Гербером», - рассказали в Челябинской епархии.

Работали четыре передвижные звонницы, специально доставленные из Каменск-Уральского (Свердловская область), Миасса и Чебаркуля. Мастер-классы для всех желающих проводили участники-звонари, ученики звонарей и волонтёры фестиваля.

Гостей порадовали выступлениями ансамбль ЦВЕТЕНЬ, ансамбль ОКТОИХ (Челябинск), Светлана и Виктор Холины (Усть-Катав), Уральский любительский хор (Екатеринбург).

В работе «Мастеровой губернии» приняли участие около 80 мастеров и ремесленников УрФО, Удмуртии и Самарской области, игротека "Закрутиха" (ГДК), "Театр Петрушки" от Исторического театра "ЧУДЫ" (Пермь), "Капустный практикум" (ИКМ), площадка "Своих не бросаем!".

Гости фестиваля могли познакомиться с кузнечным и гончарным делом, прядением на опорном веретене, росписью различных сувениров, резьбой по дереву, ткачеством, верховой набойкой по ткани, изготовлением народных кукол, изготовлением тканых поясов и еще многими другими народными ремеслами.

На фестивале можно было сделать ретро-фото с помощью фотоаппарата 100-летней давности от Дмитрия Островского из Челябинска. Гости смогли посетить выставку «Есть у нас свой огород, много там чего растёт!», фотовыставку «Летопись фестиваля», выставку-конкурс арт-объектов «С нами мир звонче!». Были организованы конкурс православных блюд «Исконная трапеза», пеший квест «Звонкий привет», пешие экскурсии и экскурсии по «Историко-краеведческому музею».

Во второй день состоялся Круглый стол для звонарей. Участники обсуждали различные аспекты звонарского послушания, знакомились с историческими аспектами, традициями, делились практическими навыками и тонкостями звонов.