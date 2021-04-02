В Челябинской области расширяется география и число пунктов вакцинации в ТРК

В Челябинской области раз география и число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах.

В ближайшие выходные южноуральцы смогут поставить прививку от ковида не только в Челябинске, но также в Миассе и Магнитогорске. Пункты будут открыты в 10 ТРК (неделю назад – в двух)

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, В Челябинске вакцинация от коронавируса будет проходить в субботу, третьего апреля, в трех торговых комплексах. В торговом городе «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, второй этаж) привиться можно с 10 до 16 часов, в ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) – с 12 до 16 часов, в ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, второй этаж, со стороны автодороги Меридиан) – с 10 до 16 часов, в ТРК «Куба» (ул. Цвиллинга, 25, первый этаж) - с 10 – 15 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет и в субботу, и в воскресенье. Прививочный пункт будет работать ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») – с 12 до 16 часов.

Жители Магнитогорска смогут поставить прививку от коронавируса в двух ТРК – ТРК «Континент» (третий этаж) и ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй этаж). Жителей ждут третьего и четвертого апреля с 11 до 15 часов.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить на специально отведенных площадках при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.