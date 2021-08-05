В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей

В Челябинской области увеличивается число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и жителей старшего возраста. Регистрируется также рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 практически среди всех групп населения, кроме младенцев.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора региона, ха прошедшую, 30-ю, неделю в два раза выросло число заболевших ковидными пневмониями среди детей от ноля до шести лет и среди подростков 15-17 лет, заболеваемость среди южноуральцев старше 65 лет повысилась 1,2 раза. Среди остальных групп отмечалось снижение заболеваемости COVID-19 пневмониями. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 430 COVID-2019 пневмоний (неделей ранее – 437).

Продолжает расти и заболеваемость коронавирусной инфекцией практически по всем возрастным группам, за исключением группы детей до года (там снижение в 1,4 раза). Наибольший рост отмечен в группе детей 7-14 лет (в 1,5 раза), подростков 15-17 лет (в 1,4 раза). Наименьший рост заболеваемости ковидом регистрируется в группе жителей 50-64 лет (на 3%), в остальных группах - рост в 1,1-1,2 раза,

В целом, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной.

За неделю Роспотребнадзор вынес 749 предписаний, в том числе в медорганизации для наблюдения – 608 (на 5823 человека), в медорганизации в связи с заносом – 77 (на 249 человек), в негосударственные организации– 34 (на 43 человека), на промпредприятия – 13 (на 64 человек), в дошкольные учреждения – восемь (на 172 человека), коммунальные объекты – два (на 11 человек), в учебные заведения – два (на семь человек), прочие – аять (на девять человек).

Напомним, с начала пандемии лабораторно подтверждено 76 тысяч 354 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Скончались три тысячи 477 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 218 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 772 человека.