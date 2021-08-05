05.08.2021
Работники подразделений Группы ММК сыграют в пляжный футбол
05.08.2021
Вот так встреча! На Таганае медведь испугался туристов и бросился наутёк
05.08.2021
В сквере на площади Революции Челябинска демонтировали светильники
05.08.2021
В Челябинске сообщили об отключении светофоров на четырех перекрестках
04.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на пятое августа
04.08.2021
В поселке Увильды горит частный гостевой дом
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
04.08.2021
В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида
04.08.2021
В Челябинской области выяснят, как ковид, климат и экономика влияют на жителей
03.08.2021
В мэрии Верхнего Уфалея развернули пункт вакцинации
03.08.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021