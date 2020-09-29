В Челябинской области растет число новых случаев ковида и число пациентов на госпитальных базах

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 83 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 79). Число выздоровевших за сутки в 11 раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 29 сентября, в регионе подтверждено 16 тысяч 655 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 7 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что аналогично показателю предыдущего дня. Днем ранее справился с инфекцией только 11 человек. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 773 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 480 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 123 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 357 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались две женщины и двое мужчин. У всех причиной смерти стали иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона пополнилось за сутки сразу на 72 человека. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 360 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 288). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Троицке, Южноуральске, Аргаяшском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Коркинском, Саткинском, Сосновском, Чебаркульском и Чесменском районах.