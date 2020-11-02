В Челябинской области растет число пациентов с ковидом, проходящих лечение в больницах

В Челябинской области растет и число пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19, которые получают лечение в ковидных госпиталях региона.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на понедельник, второе ноября, в больницах получает лечение четыре тысячи 722 пациента с подтвержденным Covid-19, что выше показателей предыдущих дней.

Накануне на госпитальных базах получали лечение 4 тысячи 630 человек, неделю назад - 4 тысячи 76 пациентов, а две недели назад - 3 тысячи 870 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

На утро понедельника, второго ноября, в регионе подтверждено 20 тысяч 616случаев коронавируса. За сутки добавилось 169 новых инфицированных.

За прошедшие сутки выписан 71 выздоровевший пациент с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 199 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 653 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 177 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 476 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

Напомним, в субботу, 31 октября, произошло возгорание в отдельном помещении для хранения кислородных ёмкостей, у поликлиники городской больницы №2 Челябинска. По уточнённым данным 153 пациента, проходящих лечение на госпитальной базе второй больницы, доставлены на восемь различных госпитальных баз. Из них трое пациентов, находящиеся на ИВЛ, сразу доставлены в горбольницу №1. Еще 10 пациентов доставлены в реанимационные отделения.

По телефону горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области 240-15-16 южноуральцы могут узнать, где разместили больных горбольницы №2 после эвакуации. «Ухудшения состояния здоровья у пациентов при эвакуации на госпитальные базы не зафиксировано, они получают все необходимое лечение», - отметили в минздраве.

В микрорайоне, где расположены больница и пострадавший дом, введен режим ЧС.