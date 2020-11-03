В Челябинской области растет число выявленных за сутки пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 172 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 169). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро третьего ноября подтверждено 20 тысяч 788 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 82 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справился с инфекцией 71 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 281 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 658 пациента с коронавирусной инфекцией, у 180 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 478 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 807 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 722). За сутки добавилось 85 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 28 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Троицке, Чебаркуле, Южноуральске, Агаповском, Аргаяшском, Ашинском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Карталинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Октябрьском, Саткинском, Сосновском, Троицком, Увельском, Уйском и Чебаркульском районах.