В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 353 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 12,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 313 человек, прирост 25,2%). Среди новый инфицированных – восемь школьников (накануне - ни одного). С начала пандемии подтверждено 152 тысячи 792 случая ковида.

По данным Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей также наблюдается рост уровня заболеваемости ОРВИ среди школьников - на 280,9%, среди дошкольников от трех до шести лет - на 104%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 41 пациент, переболевший ковидом (днем ранее - три). Всего в регионе 142 тысячи 318 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни семи южноуральцев, что меньше аналогичного показателя предыдущих дней (накануне умерло пять человек).

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 676 жителей с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 398 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 20 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение две тысячи 756 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – две тысячи 451 житель).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.