20.01.2022
В зоопарке Челябинска яванской макаке делают массаж и в ее расписании дня есть релакс
20.01.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
20.01.2022
НМУ объявлены на территории пяти городов Челябинской области
20.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 января
20.01.2022
Южноуральские аграрии закупают минеральные удобрения
20.01.2022
Госдума одобрила закон об индексации пенсий выше уровня инфляции
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
20.01.2022
Некоторые чиновники в Челябинской области пожертвовали работой, чтобы не прививаться
19.01.2022
Как будет организована вакцинация от ковида для подростков Челябинской области
19.01.2022
В период роста заболеваемости ковидом больничный можно будет оформить заочно
19.01.2022
Будут ли переводить школьников Челябинской области на дистант
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022